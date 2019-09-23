«Чашка премьера»: Премьер-министр Гончарук запустил свой видеоблог (Видео)

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук запустил в соцсетях видеоблог «Чашка с премьером», в котором будет рассказывать о делах за неделю и давать ответы на интересующие украинцев вопросы. Об этом премьер сообщил на своей странице в Facebook.

Он также пообещал отвечать на комментарии пользователей в соцсетях.

«Каждое воскресенье я буду записывать небольшое видео, где буду рассказывать обо всем, что произошло за неделю. И бонус – буду отвечать на ваши комментарии у меня на страницах... Основная цель этого блога – давать оперативный ответ на все непонятные и сложные вопросы. Открытость исполнительной власти – это то, чего всегда не хватало в Украине. Это не значит, что "Чашка премьера" будет заменять общение с журналистами. В моем графике есть также время и на медиа. Тем более, что брифинги после заседаний правительства для СМИ по средам уже становятся нашей доброй новой традицией», – написал Гончарук.

Напомним, что первым премьер-министром, который начал практиковать видеоблоги, был Арсений Яценюк в 2015-2016 годах. Его так называемые «десятиминутки» выходили на телевидении.