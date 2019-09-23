Сватовский мост: Стало известно, когда завершат ремонт

В Луганской области работы по восстановлению моста в Сватово через реку Красная планируется завершить до 15 октября. Об этом сегодня, 23 сентября, сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

Так, 19 и 20 сентября на объекте завершен прием последней партии бетона для заливки всех железобетонных балок на всех пролетах. Таким образом, процесс бетонирования проезжей части моста закончен. На устроенную бетонную монолитную плиту ляжет три слоя асфальтобетонного покрытия, чтобы срок службы покрытия был длиннее 10-15 лет.

По информации пресс-службы, продолжается подготовка карнизных блоков, монтаж тротуарных блоков, также будет установлено перильное и бартерное ограждения.

Также сообщается, что во время восстановления моста используются новые технологии, например, напыляемая гидроизоляция, которая также продолжит срок службы асфальтобетонного покрытия проезжей части моста. «Новый мост будет отвечать современным требованиям. Его длина составит 101 метр, а ширина – 10 метров», – уточняется в сообщении.

В пресс-службе напоминают, что мост, расположенный на автомобильной дороге Н-26 «Чугуев – Меловое» (км 136+662), был построен в 60-е годы XX века. За время эксплуатации сооружение претерпело значительные разрушения.

Как сообщалось ранее, расчетный срок эксплуатации нового моста – не менее 100 лет.

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