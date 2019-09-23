«Теперь доберемся в горные села»: Медики Космацкой амбулатории – о «скорой»-внедорожнике от Рината Ахметова

Медики Космацкой амбулатории общей практики семейной медицины получили спецавтомобиль типа А Toyota Land Cruiser от Фонда Рината Ахметова. Вручение состоялось в рамках проекта «200 скорых для Украины», который реализуется по инициативе президента Украины и личному решению Рината Ахметова и полностью финансируется из его средств, сообщает пресс-служба Фонда.

«Мы обслуживаем 8000 пациентов в трех высокогорных селах – в Космаче, Брустурове и Прокураве. Порой очень сложно добраться до людей, потому что в горах в основном грунтовые дороги и дождь или снег их быстро размывает, из-за чего добраться по вызову было просто нереально – нет у нас техники для этого. Точнее не было. В моих руках ключи от "скорой помощи" на базе джипа. Эту машину подарил нашим медикам Ринат Ахметов. Теперь мы доберемся в горные села в любую погоду!», – прокомментировал получение спецавтомобиля директор Космацкой амбулатории общей практики семейной медицины Юрий Костюк.

На третьем этапе реализации проекта представители государственных лечебных учреждений в 15 областях Украины получили очередные 20 автомобилей «скорой помощи». Это суперсовременные скорые трех типов: три уникальных авто типа А на базе внедорожника Toyota Land Cruiser; 14 неонатальных автомобилей «скорой помощи» типа С на базі Citroen Jumper, а также 3 автомобиля «скорой медицинской помощи» типа В на базі Citroen Jumper.

Юрий Костюк отметил оснащение внедорожника и признался, что никогда не видел подобных автомобилей: «Я никогда не видел подобных спецавтомобилей! Это полноценная "скорая" на базе машины высокой проходимости. Способность проехать там, где застрянет обычная "скорая", это очень важно. Но у машины есть и другие достоинства. Например, она оборудована дефибриллятором, при помощи которого наши врачи смогут запустить сердце пациента, если оно вдруг остановится».

В рамках проекта Фонда Рината Ахметова «200 скорых для Украины» областные больницы, станции «скорой помощи» и амбулатории сельских громад в 24 регионах Украины уже получили 77 автомобилей.

До конца года проект будет реализован полностью. Впервые за 28 лет независимости страны один благотворитель передал медикам такое количество суперсовременных карет «скорой помощи». Среди 123 автомобилей, которые сейчас готовятся к передаче врачам, спецмашины классов А, В и С.