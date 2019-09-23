Из «ДНР» и «ЛНР» добровольно сложили оружие 383 члена НВФ

С августа 2015 года и по настоящее время, украинским властям добровольно сдались 383 члена незаконных формирований (НВФ) из «ДНР» и «ЛНР». В том числе, 128 человек в прошлом году и 16 человек с начала 2019 года. Об этом говорится в ответе департамент контрразведки СБУ на запрос « Апостроф » .

Все эти люди сложили оружие в рамках программы СБУ « Тебя ждут дома ». Она предусматривает, что участники незаконных вооруженных формирований могут перейти на сторону Украины с наименьшими потерями. И это пока единственный шанс для членов НВФ, не совершавших тяжких преступлений (убийств, пыток, изнасилований, нападений на предприятия) законно выйти из НВФ.

Как подчеркнули в СБУ, « программа не устанавливает законодательных гарантий и процедур освобождения лиц от уголовной ответственности » , а лишь предусматривает консультативную помощь этим людям в прекращении ими противоправной деятельности. В СБУ отметили, что в этом отношении тесно сотрудничают с Национальной полицией, поскольку большинство правонарушений расследуются именно полицейскими. Для участия в программе « Тебя ждут дома» достаточно сообщить о своих намерениях любым удобным способом.