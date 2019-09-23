Наталья Емченко: Компании SCM удвоили капитальные инвестиции в Украину

Мы инвестировали в Украину 20 миллиардов гривен за первую половину 2019 года. В два раза больше, чем за 6 месяцев прошлого года. И это 18% всех капитальных инвестиций в Украину за отчетный период. Что это значит? На выходных я смотрела национальную статистику, говорила со своими знакомыми-экспертами.

Вот 3 больших вывода:

Кто инвестирует – тот верит. Капитальные инвестиции – это главный признак веры инвесторов в страну. О чем мы говорим, когда мы удваиваем капитальные инвестиции в страну? Мы говорим о том, что верим в ее экономический рост. Верим, что капитализация страны может вырасти. Верим, что сюда можно и нужно вкладывать деньги. В модернизацию старого и в создание нового. Мы вкладываем, прежде всего, в строительство металлургии и энергетики. Но ведь не только ими живет страна.

О чем мы говорим, когда мы понимаем, что наши 20 миллиардов гривен инвестиций за 6 месяцев – это 18% от всего CAPEX (в переводе с английского – капитальные инвестиции) Украины? От всего, что строится внутри страны?

Я не хочу говорить, что мы молодцы, а другие не очень. Я хочу сказать, что количество и интенсивность строек (заводы, порты, электростанции, дороги, мосты, аэропорты, стадионы) – это один из верных индикаторов, какие инвесторы верят в страну. Не перебежками, а в длинную. И Украине нужны масштабные инвестиционные проекты, в том числе – инфраструктурные.

Именно из капитальных инвестиций создается будущее страны. Как инвестируем сегодня – так живем завтра.

Собственно, мой второй большой вывод: я хочу сказать, что в стране нужно больше строить. Что в целом стране нужно больше инвестиций: именно из размера CAPEX рождаются внутренние рынки, а значит – рабочие места. Будущее не создают волшебным образом, будущее строят.

Когда на месте вчерашнего пустыря создается парк – это будущее. Когда на месте старого завода создается новая фабрика – это будущее. Когда модернизируют завод и внедряют новую технологию – это будущее.

Новое рождается из действия. Мы действуем. Но важно, чтобы действия в стране было больше, тогда будущее будет лучше.

Инвестировать – это модернизировать ценное и строить новое, причем – по лучшим стандартам.

Строительством я называю и создание нового, и модернизацию. Причем в модернизации не столько латание дыр, сколько движение вперед. В капитальных инвестициях важно и строить новое, и обновлять существующее. Именно так поступаем мы. Именно так выглядит наш пакет CAPEX. Именно так должен выглядеть и CAPEX всей страны. Я не знаю, есть ли в этом вопросе золотое стечение. Но рост капитальных инвестиций должен быть сбалансированным.

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11 проектов бизнесов SCM.

А теперь – немного деталей о том, что за 6 месяцев сделали мы.

30 миллиардов гривен налогов – это четыре годовых бюджета Львова или шесть – Мариуполя. Каждая пятая гривна в стране, инвестированная в производство, вложена нами.

Бизнесы SCM повышают свой вклад в долгосрочный экономический рост страны. Мы платим много налогов (потому что платим все, что установлено законом), а прибыль направляем в развитие предприятий. Когда смотрю на общую картинку сделанного, то масштаб поражает даже меня.

Вот 11 основных инвестиционных проектов наших бизнес–лидеров – Метинвест и ДТЭК – за отчетный период.

Метинвест:

Старт работ по строительству кислородного цеха на ММК имени Ильича (в запуске проекта участвовали президент Украины Владимир Зеленский и посол Франции в Украине Изабель Дюмон)

Начало работы нового комплекса машины непрерывного литья заготовок (МНЛЗ) № 4 на ММК имени Ильича

Завершение капитальной модернизации доменной печи № 3 на МК «Азовсталь»

Старт капитальной модернизации доменной печи № 6 на МК «Азовсталь»

ДТЭК:

ДТЭК Приднепровская ТЭС: энергоблок № 10 переоснащен для производства электроэнергии из отечественного угля марки «Г».

ДТЭК Криворожская ТЭС: начата реализация проекта «Импульс» по переводу энергоблока № 1 с антрацита на сжигание угля марки «Г».

Завершено строительство Никопольской СЭС.

Продолжается строительство Приморского ветропарка – закончена первая очередь, а осенью запланирован ввод в работу второй.

Продолжается строительство Орловской ВЭС. Полностью завершено строительство высоковольтных линий электропередачи и внутристанционных дорог.

Готовится к запуску Покровская СЭС.

В Днепре построена и введена в эксплуатацию подстанция «Надднепрянская», которая стала одним из самых современных энергообъектов Украины.

Особый акцент мы делаем на экологической модернизации, потому что мы верим в Украину, мы верим в экономический рост, мы верим в то, что и капитализация страны, и наших предприятий будет расти. И, собственно говоря наши инвестиции – это подтверждение нашей веры действием. Потому что любые слова стоят мало, а действия стоят много. Мы привыкли, что мы не просто говорим. Мы делаем, а инвестиции – это подтверждают.

Наталья Емченко, директор SCM по связям с общественностью и коммуникациям