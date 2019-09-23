На Донетчине авто столкнулись на перекрестке: Пострадали 10 человек (Фото)

В селе Андреевка (Великоновоселковский р-н, Донецкая обл.) произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в котором пострадали 10 человек. Об этом сегодня, 23 сентября, сообщает отдел коммуникации Волновахского отдела полиции Донецкой области.
Так, авария произошла вчера, 22 сентября, в 09:20. «53-летний водитель автомобиля ГАЗ 2410 "Волга", проезжая нерегулируемый перекресток, не уступил дорогу автомобилю "Opel Vivaro", в результате чего произошло столкновение», – говорится в сообщении.
В результате ДТП травмировались 10 человек, среди которых 3 несовершеннолетних. Пострадавшие получили травмы различной степени, 6 из них доставлены в Великоновоселковскую больницу.
На месте происшествия работали правоохранители и медики.
Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификации ст. 286 ч. 1 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами).
Досудебное расследование продолжается.
Напомним, с начала года в Донецкой области произошло около 2,5 тыс. ДТП. Более 600 из них – с пострадавшими, в результате которых 63 человека погибли, 805 – травмированы.
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