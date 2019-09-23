«Главу представительства ДНР» во Франции освободили из-под ареста

«Глава представительства ДНР» в Марселе Юбер Файяр освобожден из-под ареста после пяти месяцев заключения. Об этом, со ссылкой на сотрудников «представительского центра ДНР», сообщает российский ТАСС.

«Юбер Файяр, почетный представитель ДНР, был освобожден 20 сентября после более чем пяти месяцев, проведенных в заключении. Он стал жертвой политического ареста на основании клеветнических обвинений», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что «глава представительства ДНР» в Марселе Юбер Файяр помещен под стражу во Франции по обвинению в сутенерстве.

Напомним, в «ДНР» заявили, что 25 сентября 2017 года в Марселе (Франция) открыли «представительство республики». Министерство Европы и иностранных дел Франции обратилось к прокурору страны по поводу незаконной цели общественного объединения «Представительский центр во Франции ДНР» открыть так называемое «представительство» в Марселе. Французский МИД заявил, что «представительство» зарегистрировано как «ассоциация», поэтому не имеет дипломатических статусов и соответствующего иммунитета. Французские власти заявили, что будут добиваться закрытия «представительства Донецкой народной республики» через суд.

В целом в «ДНР» громко заявляли об открытиях «представительств» «республики» в странах Европы, начиная с осени 2016 года. В сентябре 2016 года – в Остраве (Чехия), в декабре – в Турине (Италия), 21 марта – в Афинах (Греция).

При этом «представительский центр ДНР» (первоначально зарегистрирован как общественная организация «Почетное консульство "Донецкой народной республики"») не продержался и полугода. Также Краевый суд Остравы официально запретил деятельность данной организации, окончательное решение о ликвидации «представительства ДНР» было принято 28 июня 2017 года.

Также посол Украины в Италии Евгений Перелигин опроверг информацию об открытии в итальянском городе «диппредставительства ДНР».

Что касается Греции, заявления «ДНР» об открытии «представительства» их «республики» оказались преждевременными. Внешнеполитическое ведомство Греции опубликовало заявление, в котором подчеркнуло, что никогда не признает открытия официального представительства «ДНР».

В «ДНР» также заявили об открытии представительского центра в Хельсинки. На это отреагировали в МИД Финляндии, заявив, что открытие «представительства ДНР» в Хельсинки не имеет юридической силы.