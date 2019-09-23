В Украине социальные права граждан адаптируют к европейским стандартам

Украина станет первой страной среди 47-ми государств-членов Совета Европы (СЕ), где начнется отдельный проект, который касается социальных прав. Об этом сегодня, 23 сентября, сообщила министр социальной политики Украины Юлия Соколовская на своей странице в Facebook.

По ее словам, инициатива под названием «Развитие социальных прав человека как ключевой фактор устойчивой демократии в Украине» вступит в активную фазу уже с 1 ноября этого года и будет охватывать такие приоритетные направления:

права людей с инвалидностью;

права пожилых людей;

права детей.

«Как результат, за 24 месяца проекта планируется совершенствование и соблюдение социальных прав человека в соответствии с европейскими стандартами, предусмотренных Европейской социальной хартии (пересмотренной). Пути достижения цели – через изменения в нормативной базе и изменения на практике. Об этом и других инициативах Совета Европы в Украине говорили сегодня с представителями местного Офиса СЕ», – написала Соколовская.

Министр добавила, что сегодня Совет Европы тесно сотрудничает с Министерством социальной политики. Так, среди других проектов Плана действий Совета Европы для Украины приоритетны: Конвенция Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия, а также борьбе с этими явлениями (Стамбульская конвенция), защита прав внутренне перемещенных лиц, защита прав детей и другие инициативы.