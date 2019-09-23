«Я знаю, ты можешь»: В Украине стартовал проект для женщин-переселенок

В Киеве, Днепре и Херсоне стартовал проект «Я знаю, ты можешь», задача которого – предоставить женщинам-переселенкам знания, необходимые для открытия собственного бизнеса.

Проект осуществляет неправительственная благотворительная организация ELEOS-Украина в партнерстве с немецкой организацией KWB, финансирование проекта осуществляет МИД Германии.

Как сообщила менеджер проекта Елена Танасийчук, он предоставит женщинам-переселенкам базовые знания и навыки для того, чтобы открыть собственный бизнес и стать финансово независимыми.

Для участия в проектах женщины из семей переселенцев должны были написать мотивационные письма: так, в одном только Киеве на 15 мест претендовали 60 женщин. Группа управления проектом была вынуждена прибегнуть к жеребьевке, но в планах – найти возможность для работы со всеми желающими.

«Участниц проекту в каждом из трех городов сопровождают тренеры – женщины, которые уже прошли путь создания бизнеса "с нуля" и стали успешными бизнес-леди. С женщинами-переселенками также работают тренеры из Германии, которые помогут настроиться психологически для работы в сфере бизнеса», – рассказывает Танасийчук.

По итогам обучения каждый участник сможет предложить свою бизнес-идею, лучшие из них будут премированы закупкой минимально необходимого оборудования (грант предоставляет МИД Германии).

Координационный центр по подготовке и занятости KWB осуществляет в Германии проекты по социальной адаптации и открытию бизнеса, рассчитанные на женщин, попавших в сложные жизненные обстоятельства и на женщин-иммигранток.

Источник: Оpinionua.com