На Луганщине стартовал проект по гуманитарному разминированию (Фото)

В Луганской области начался совместный проект Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины и Датского совета по делам беженцев/Датской группы по разминированию (ДСБ/ДГР), по очистке (разминированию) загрязненной взрывоопасными предметами территории области. Об этом сегодня, 23 сентября, сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС в Луганской области.

«В рамках реализации совместного проекта ГСЧС и ДСБ/ДГР, начались работы по очистке (разминированию) загрязненных взрывоопасными предметами участков местности в соответствии с требованиями руководящих документов и с учетом оперативной обстановки в районах выполнения задач», – говорится в сообщении.

Так, вблизи поселка Тошковка (Попаснянский р-н) к гуманитарному разминированию были привлечены пиротехнические подразделения Днепропетровской и Кировоградской областей, Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины, 3-го Специального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины, медицинский расчет учебного центра ГСЧС Украины и представители ДСБ/ДГР.

По информации пресс-службы, с начала работ было обследовано и очищено 0,29 га и выявлено и передано для уничтожения 5 взрывоопасных предметов.

Работы продолжаются.

Напомним, на Донбассе в 2018 году 43% жертв среди мирного населения было вызвано случаями, связанными с минами и взрывоопасными пережитками войны. Инциденты, связанные с минами, были основной причиной жертв среди детей. Чтобы сделать регион безопасным для людей, жизнью и здоровьем рискуют эксперты по разминированию.

Как сообщалось ранее, в Донецкой и Луганской областях по обе стороны линии разграничения около 16 тыс. кв. км содержат участки местности, несущие минную опасность для населения. Также сообщалось, что в Украине появилась информационная карта территорий Донбасса, загрязненных минами и взрывоопасными остатками войны.

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