Дом мариупольчанки атаковали тарантулы (Фото)

В Мариуполе (Донецкая обл.) женщина обнаружила сегодня, 23 сентября, на фасаде своего дома крупного волосатого паука – попытка убить его усугубила ситуацию.

Она решила убить насекомое лопатой. Но удар принес нежданный сюрприз: паук разлетелся комками слизи и примерно тремя сотнями детишек, которые тут же разбежались по фасаду.

По словам энтомолога паразитологической лаборатории Мариупольского городского филиала ГУ «Донецкого областного лабораторного центра Минздрава Украины» Людмилы Доценко, живородящие пауки в наших краях не водятся. Это самка тарантула, которая, вероятно носила под брюшком кокон с потомством.

«Паучки перезимуют в коконе, в яйцах. Весной, в мае, они вылупляются. Выжить они сейчас не должны, потому что никто к зиме не плодится. Кокон пауки могут с собой носить – скорее всего, это он лопнул от удара», – говорит энтомолог.

Она уточнила, что специфических методов обработки, которые помогли бы устранить потомство, нет – применение инсектицидов на открытом воздухе неэффективно. Их нужно уничтожать механическим путем, то есть давить.

Источник: MRPL.CITY

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