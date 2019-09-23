Житель Мирнограда хранил боеприпасы в своем диване

В Мирнограде (до переименования - Димитров, Донецкая обл.) мужчина нашел в конце лета и оставил себе «на всякий случай» 60 патронов калибра 5,45 мм человек. Сейчас боеприпасы изъяты правоохранителями, а их владельцу грозит уголовная ответственность. Об этом сегодня, 23 сентября, сообщает Покровский отдел полиции Донецкой области.

Сотрудники отделения полиции получили информацию, что местный житель хранит у себя дома боеприпасы. Получив соответствующее постановление суда, правоохранители отправились по указанному адресу. Так, во время обыска квартиры 24-летнего мужчину, в комнате в диване было обнаружено более полусотни патронов. Хозяин объяснил, что в августе этого года нашел их вблизи местного водохранилища и оставил у себя, не имея определенной цели.

Боеприпасы были изъяты и отправлены на экспертизу.

В отношении ранее уже судимого мужчины полицейскими открыто уголовное производство по ч.1 ст. 263 «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами» Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.