В Украине за неделю стало больше переселенцев

В Украине по состоянию на сегодня, 23 сентября, учтены 1 млн 410 тыс. 615 переселенцев из Донбасса и Крыма. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики, со ссылкой на данные Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лицах (ВПЛ).

Напомним, по состоянию на 16 сентября в Украине были учтены 1 млн 409 тыс. 553 переселенца. Таким образом, за неделю число зарегистрированных ВПЛ увеличилось на 1 тыс. 62 человека.

Предыдущие статданные о числе ВПЛ: