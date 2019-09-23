В Украине за неделю стало больше переселенцев

В Украине по состоянию на сегодня, 23 сентября, учтены 1 млн 410 тыс. 615 переселенцев из Донбасса и Крыма. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики, со ссылкой на данные Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лицах (ВПЛ).
Напомним, по состоянию на 16 сентября в Украине были учтены 1 млн 409 тыс. 553 переселенца. Таким образом, за неделю число зарегистрированных ВПЛ увеличилось на 1 тыс. 62 человека.
Предыдущие статданные о числе ВПЛ:
- на 16.09.2019 – В Украине растет количество переселенцев;
- на 09.09.2019 – В Украине посчитали переселенцев: Опубликованы новые данные;
- на 02.09.2019 – Более 1,4 млн: Количество переселенцев в Украине не уменьшается;
- на 27.08.2019 – Количество переселенцев из Донбасса и Крыма продолжает увеличиваться;
- на 19.08.2019 – Количество переселенцев в Украине увеличилось;
- на 12.08.2019 – Количество переселенцев в Украине: Опубликованы новые данные;
- на 05.08.2019 – В Минсоцполитики назвали количество переселенцев в Украине;
- на 29.07.2019 – Почти 1,4 млн: В Украине продолжает расти количество переселенцев;
- на 22.07.2019 – Переселенцев в Украине становится все больше;
- на 15.07.2019 – В Украине стало больше зарегистрированных переселенцев;
- на 08.07.2019 – Количество зарегистрированных переселенцев в Украине продолжает расти;
- на 01.07.2019 – Количество переселенцев из Донбасса и Крыма продолжает расти;
- на 24.06.2019 – В Украине снова выросло количество переселенцев;
- на 18.06.2019 – Переселенцы в Украине: Опубликованы новые данные о количестве;
- на 10.06.2019 – Переселенцев в Украине стало на тысячу больше;
- на 03.06.2019 – Стало известно, сколько на сегодня переселенцев в Украине;
- на 27.05.2019 – Количество переселенцев в Украине продолжает расти;
- на 20.05.2019 – Количество переселенцев в Украине снова выросло;
- на 13.05.2019 – Переселенцев в Украине стало больше: Новые данные;
- на 06.05.2019 – В Минсоцполитики сообщили, сколько в Украине переселенцев;
- на 22.04.2019 – Переселенцы в Украине: Минсоцполитики опубликовало новые данные;
- на 15.04.2019 – Зарегистрированных переселенцев в Украине стало больше;
- на 08.04.2019 – Количество переселенцев в Украине: Опубликованы новые данные;
- на 01.04.2019 – Количество переселенцев в Украине продолжает расти;
- на 25.03.2019 – В Украине выросло количество переселенцев;
- на 18.03.2019 – Количество переселенцев в Украине продолжает уменьшаться;
- на 11.03.2019 – В Украине стало меньше переселенцев;
- на 04.03.2019 – Переселенцы в Украине: Опубликованы новые данные о количестве;
- на 25.02.2019 – В Минсоцполитики сообщили, сколько в Украине переселенцев;
- на 18.02.2019 – В Украине увеличилось количество переселенцев;
- на 04.02.2019 – В Украине стало больше переселенцев: Опубликована статистика;
- на 28.01.2019 – Количество переселенцев продолжает уменьшаться;
- на 21.01.2019 – Опубликованы новые данные: В Украине стало значительно меньше переселенцев;
- на 14.01.2019 – В Минсоцполитики сообщили, сколько в Украине переселенцев из Донбасса;
- на 08.01.2019 – Стало известно, сколько в Украине переселенцев на сегодня;
- на 02.01.2019 – Количество переселенцев в Украине: Опубликованы новые данные
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