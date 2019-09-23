Оформление ID-карты и загранпаспорта: В ГМС разъяснили, как работает сервис «Электронная очередь»

Система «Электронная очередь» на сайте Государственной миграционной службы (ГМС) Украины для получения услуг по оформлению внутреннего паспорта гражданина Украины и загранпаспорта работает централизованно в автоматизированном режиме, и работники Миграционной службы не имеют технической возможности влиять на ее работу. Об этом сегодня, 23 сентября, сообщает пресс-служба ГМС.

«Промониторили наш сервис "Электронная очередь" – проверили наличие свободных мест для оформления загранпаспорта. Умышлено выбрали довольно позднее послеобеденное время и несколько тех областей, в которых до недавнего времени записаться в очередь было не всегда просто. Но результат имеем положительный. Места для записи есть – и в подразделениях ГМС столице, и в других регионах, причем на ближайшие дни также», – говорится в сообщении.

Как сообщается, онлайн-запись в электронную очередь осуществляется на 14 дней вперед, а запись на каждый следующий день система открывает в 0 ч. 00 мин. В большинстве случаев именно в этот период можно выбрать удобное время приема. «Для онлайн-записи через сайт ГМС выделяется примерно треть мест, а остальные остаются для записи непосредственно в подразделении – заранее на 35 дней или в текущую очередь "сегодня на сегодня". То есть, отсутствие мест на сайте не означает, что мест нет вообще», – уточняют в ГМС.

Кроме того, системой предусмотрено ограничение количества записей с одного телефонного номера (4 записи в течение 30 календарных дней).

Важно, что порядок работы сервиса ГМС «Электронная очередь» регламентирован отдельным нормативным документом, утвержденным приказом МВД от 05.09.2018 № 732 и зарегистрированным в Минюсте Украины (текст документа доступен по ссылке http://bit.ly/2JCEAHB).

Больше информации, например о том, как осуществить оплату онлайн или вернуть деньги за предоставленную услугу, нужно ли брать отдельный «талончик» для ребенка или почему нельзя опаздывать на определенное время приема и др., в ГМС советуют посмотреть в FAQ «Электронная очередь» по ссылке http://bit.ly/2m4hmkb

Ознакомиться с пошаговой инструкцией, как получить электронный талон на оформление ID-паспорта и загранпаспорта, можно здесь.

Как сообщалось ранее, в Украине биометрические паспорта приобретают все большую популярность. Всего с начала оформления биометрических документов в Украине, ГМС оформила более 3,7 млн ID-карточек (с января 2016 года) и более 15,6 млн паспортов гражданина Украины для выезда за границу (с января 2015 года).

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