Временный мост у КПВВ «Станица Луганская»: Как идет строительство (Фото)

В Луганской области продолжается возведение временного моста у контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) «Станица Луганская». Об этом сегодня, 23 сентября, сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.
Так, сегодня работы у излома моста через реку Северский Донец выполняли представители ООО «Укртрансмост», три пиротехнические группы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины, работники райавтодора.
В 7:00 через территорию КПВВ к месту проведения работ прибыли специалисты и строительная техника.
В 7:30, после обследования территории пиротехники, продолжились работы под разрушенной частью моста работниками ООО «Укртрансмост». Проведена укладка плит фундамента для временного моста. Кроме того, осуществлена подсыпка технологической дороги камнями с одновременным планированием этой дороги грейдером.
Пиротехническое подразделение продолжило очистку местности у дороги от взрывоопасных предметов. Работники райавтодора ремонтировали тросовое ограждение дороги.
Напомним, восстановление разрушенного моста началось 2 сентября. С 9 сентября украинская сторона ведет подготовительные работы по строительству временного обходного моста. По нему люди будут пересекать линию разграничения, пока на основном мосту украинская сторона и представители «ЛНР» будут восстанавливать разрушенный пролет.
Как сообщалось ранее, восстанавливаемый мост вблизи КПВВ в Станице Луганской планируется открыть до 27 ноября.
Также сообщалось, что за ремонтом моста у Станицы Луганской можно наблюдать онлайн.
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