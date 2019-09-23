Для встречи в Нормандском формате есть два условия, – Пристайко

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко назвал два условия для встречи в «Нормандском формате». Об этом он сказал в интервью «Громадському».

«Два условия. Первая – это текст, который все называют "формулой Штайнмайера". И второе условие - это разведение в трех участках. Первый участок – это Станица Луганская, где разведение уже завершено. Там, как вы знаете, строится мост. Сейчас задержка с этим мостом техническая – насколько долго будет строиться, свариваться, высыхать бетон, и когда мы сможем наконец открыть этот мост, чтобы наши граждане могли передвигаться по нему. И два следующие участка – это Золотое и Петровское – много лет назад была достигнута договоренность о разведении там, в свое время разведения даже произошло, потом, к сожалению, вооруженные формирования пришли назад. Поэтому ситуация с безопасностью там ни разрешилась», – сказал Пристайко.

«Вот эти три участка и текст, который мы называем формулой Штайнмайера, – и есть два условия, которые советники Нормандской четверки договорились предложить своим лидерами, чтобы встретиться в формате саммита», – отметил министр.

Напомним, 18 сентября Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе обсудила «формулу Штайнмайера» и ее место в имплементации Минских соглашений. Представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма заявил, что украинская сторона не имеет принципиальных возражений по существу «формулы Штайнмайера» о местных выборах на Донбассе, но ее реализация возможна только при условии выполнения ряда пунктов.

Представитель России в ТКГ Борис Грызлов в свою очередь заявил, что украинские представители на заседании в Минске отказались подписать «формулу Штайнмайера», тем самым поставив под угрозу проведение саммита «нормандской четверки».

Как сообщалось ранее, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявлял, что выборы на неподконтрольном Донбассе могут состояться только после деоккупации, а изменения в Конституцию Украины об особом статусе вноситься не будут. Пристайко сообщил и о том, что 2 сентября он дал согласие на «формулу Штайнмайера» на встрече дипломатических советников лидеров стран-участниц Нормандского формата.