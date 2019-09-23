«Путь черных запорожцев»: Фильм о боях под Саур-Могилой, Старагнатовкой, освобождении Мариуполя, обороне Авдеевки показали в Попасной

В Попасной (Луганская обл.) состоялся показ документального фильма «Путь черных запорожцев». Об этом сегодня, 23 сентября, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Фильм, снятый режиссером Алексеем Гончаруком, рассказывает о боевом пути механизированной бригады на востоке Украины в период с 2014 по 2017 годы, наиболее ярких и героических страницах ее фронтовой биографии: участие в боях под Саур-Могилой, Старагнатовкой, освобождении Мариуполя, обороне Авдеевки.

«Символично, что показ фильма состоялся в Доме культуры города Попасная, всего в нескольких километрах от передовой. Зрителями картины стали военнослужащие части, непосредственные герои фильма. Они продолжают сегодня боевой путь "Черных Запорожцев", защищая Украину от российской агрессии», – говорится в сообщении.

Отмечается, что выступая перед военными творческая группа в составе автора идеи Татьяны Примак, барда Валерия Мартышко, председателя исторического общества «Черных Запорожцев» Романа Боровика поблагодарила личный состав части за их ратный подвиг. Они отметили, что в создании фильма принимали участие воины бригады. Их рассказы помогли восстановить хронологию героических событий тех дней.

Лента – исключительно волонтерский проект. Творческая группа работала над ним бесплатно, в свободное время. Большую помощь в создании картины оказали Национальная федерация самбо Украины, Общественная организация «Со страной в сердце». В фильме звучат песни Валерия Мартышко, Тараса Силенко, Кристины Панасюк, Сергея Адамьяка.