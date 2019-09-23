Представился сотрудником «генпрокуратуры ЛНР», чтобы бесплатно почистить салон машины

В «ЛНР» задержали мошенника, который выдавал себя за сотрудника «генпрокуратуры». Об этом передает пресс-служба «генпрокуратуры ЛНР».

Отмечается, что делал он это для получения личной выгоды.

«Установлено, что мошенник Борис Новиков, представившись сотрудником военного управления генеральной прокуратуры ЛНР, путем обмана, злоупотребляя доверием сотрудников автомойки, расположенной в Луганске, получил безвозмездную услугу – полную химчистку автомобиля. Своими действиями мошенник причинил владельцу автомойки значительный материальный ущерб на общую сумму 7,5 тыс. рублей (2 тыс 860 грн по курсу местного банка на 23.09.2019)», – говорится в сообщении.