Ценность Цемаха как свидетеля можно оценить только в суде, – помощник Зеленского

Голландские следственные органы провели все необходимые следственные действия перед обменом Владимира Цемаха, который подозревается в причастности к авиакатастрофе самолета рейса МН17, на украинских политзаключенных в России. Об этом заявил помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак в интервью LB.ua.

«Цемах не был суперважным. Он был согласован в списке с самого начала, но был одним из, а не какой-то принципиальной договоренностью. Для нас был принципиален Сенцов, и мы с самого начала об этом говорили. Но так, чтобы кого-то конкретного выдергивали и меняли, такого не было. По Цемаху у нас была следующая позиция: президент провел ряд консультаций с европейскими партнерами, рассказал ситуацию, чтобы они были в курсе дела. Мы дали возможность голландским следственным органам провести все необходимые следственные действия. Что касается ценности Цемаха как свидетеля, о чем пишут СМИ, как юрист могу сказать: оценить это можно лишь тогда, когда дело рассматривается в суде», – сказал Ермак.

«Я всегда с такой завистью смотрел фильмы об Америке и Израиле, где государство ради спасения одного гражданина готово было бросить любые спецсилы. Потому что в Советском Союзе человеческая жизнь в принципе ничего не стоила. Классно, что в данном случае наш президент проявил политическую волю, силу, несмотря на всю критику, которая была. Когда мы вышли из самолета, я увидел деток, которые подбежали, близких, это было огромное счастье. А все критиканы пусть выскажутся в лица матерей, которые вернули своих детей. К сожалению, внутри страны есть силы, которые делали очень многое, чтобы обмен не состоялся», – рассказал помощник Зеленского.

Напомним, что Ермак заявил, что продолжается работа по дальнейшему обмену удерживаемыми лицами между Украиной и РФ, новые списки могут быть сформированы через месяц.

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