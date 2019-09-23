В Луганской области зацвели каштаны (Фото)

В Новопскове (Луганская обл.) осенью зацвели каштаны. Об этом на своей странице в Facebook сообщает Новопсковский поселковый совет.
«В Новопскове цветут каштаны. Как думаете, с чем это связано», – задается вопрос в превью к опубликованным снимкам.
Местные жители в комментариях высказываются о причинах аномалии:
- Светлана: «Засохли. Прошли стадию покоя и из-за теплой осени почувствовали весну»;
- Наталья: «С болезнью каштанов, с вредителями. К сожалению, это не от хорошей жизни»;
- Нелли: «Аномалия».
При этом посельчане в комментариях пишут, что видели цветущие вишни, яблони и сирень.
- Наталия: «У нас прошлой осенью цвели. А сейчас видела сирень в Залещиках»;
- Виктория: «А у нас на улице расцвела вишня»;
- Марина: «У Новопсковского РЭС цветет яблоня, я уже с воскресенья слежу за ней».
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