В Луганской области зацвели каштаны (Фото)

В Новопскове (Луганская обл.) осенью зацвели каштаны. Об этом на своей странице в Facebook сообщает Новопсковский поселковый совет.

«В Новопскове цветут каштаны. Как думаете, с чем это связано», – задается вопрос в превью к опубликованным снимкам.

Местные жители в комментариях высказываются о причинах аномалии:

Светлана: «Засохли. Прошли стадию покоя и из-за теплой осени почувствовали весну»;

Наталья: «С болезнью каштанов, с вредителями. К сожалению, это не от хорошей жизни»;

Нелли: «Аномалия».

При этом посельчане в комментариях пишут, что видели цветущие вишни, яблони и сирень.