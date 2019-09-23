В «ДНР»: Мужчина украл кастрюлю с борщом и мобильные телефоны у пенсионерки

В «ДНР» задержали 42-летнего ранее судимого безработного мужчину, который украл 10-литровую кастрюлю с борщом и два мобильных телефона. Об этом сегодня, 23 сентября, сообщили в пресс-службе «МВД ДНР».

В квартиру, где проживает 56-летняя пенсионерка, ночью через открытое окно проник мужчина. Убедившись, что хозяйка спит, он украл 10-литровую кастрюлю с борщом и два мобильных телефона. Борщ съел, кастрюлю выбросил, а похищенными телефонами распорядиться не успел.

Телефоны изъяли по месту жительства знакомой подозреваемого.

Мужчину задержали, ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет и штраф.