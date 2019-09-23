Разработан ряд законопроектов, призванных улучшить ситуацию реинтеграции переселенцев в громады, – Коляда

В Украине разработан ряд законопроектов, которые призваны улучшить ситуацию реинтеграции внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в громады в контексте трудоустройства, обеспечения жильем, образовательных, медицинских и административных услуг. Об этом сегодня, 23 сентября, сообщила министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и ВПЛ Украины Оксана Коляда на встрече с чрезвычайным и полномочным послом Швейцарской Конфедерации в Украине и Республике Молдова Клодом Вильдом, передает пресс-служба ведомства.

Так, в ходе встречи Коляда сообщила, что в ближайшее время на заседании Верховной Рады Украины будет презентована программа деятельности правительства Украины на ближайшие 5 лет, и коротко очертила основные планы министерства. «Одной из важнейших задач Оксана Коляда определила обеспечение конституционных прав внутренне перемещенных лиц, а также граждан Украины, которые вынужденно остались на временно оккупированных территориях Крыма и части Донецкой и Луганской областей», – говорится в сообщении.

По словам Коляды, отдельное направление – это работа с населением, проживающим в прифронтовой зоне. «В направлении решения вопросов ВПЛ и восстановления инфраструктуры министр подчеркнула важность налаживания эффективной межведомственной координации и с прифронтовыми областными администрациями и привлечения к этому процессу органов местного самоуправления», – рассказали в пресс-службе.

Напомним, ранее Коляда заявляла, что после того, как переселенцы интегрируются в принимающие громады, они должны отказаться от статуса ВПЛ, а также что Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины планирует провести исследования крупнейших потребностей переселенцев и тех, кто остался на неподконтрольной украинской власти территории.

Как сообщалось ранее, общественные организации переселенцев, ветеранов АТО / ООС и ветеранов Афгана призывают руководство страны пересмотреть назначение на должность министра по вопросам ветеранов, временно оккупированных территорий и ВПЛ Оксаны Коляды.

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