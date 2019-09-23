Самым эффективным методом защиты независимости Украины является членство в НАТО, – Пристайко

Для того чтобы обеспечить безопасность Украины, независимо от того, как завершится конфликт на Донбассе, лучшего в этой части континента, чем НАТО, не создано. Об этом сказал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью «Громадському».

«Есть 28 государств-членов альянса. Со вступлением Северной Македонии больше. Есть государства, которые существуют с другой стороны планеты и не входят в Альянс, но так же близки к НАТО и к его союзникам. Есть другие государства, которые считают, что им не обязательно быть членами альянса, чтобы чувствовать себя защищенными. Особенно это удобно тем странам, которые живут внутри альянса, типа Австрии. Она может спокойно и долго рассказывать, как хорошо быть нейтральным, находясь в окружении европейских натовских стран. Моя персональная мысль – как бы ни закончился нынешний конфликт, нам надо думать уже сейчас, как обеспечить свою безопасность на будущее», – сказал министр.

«Я считаю, что ничего лучшего в нашей части континента, чем НАТО, не придумано и не будет в ближайшее время. Поэтому для меня наиболее эффективным методом защиты нашей независимости является членство в Альянсе», – уточнил он.

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