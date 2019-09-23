619 аварий: На Донетчине нарушителям ПДД будут демонстрировать кадры с мест ДТП

За 8 месяцев текущего года в Донецкой области произошло 619 ДТП с пострадавшими. В них погибли 58 человек, а более 790 были травмированы. Об этом сообщил во время мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения, состоявшегося в В Краматорске (Донецкая обл.), заместитель начальника управления превентивной деятельности ГУНП в Донецкой области Александр Вит, сообщает сегодня, 23 сентября, пресс-служба ГУ НП в Донецкой области.

По его словам, причины аварий – нарушения правил дорожного движения. Наиболее частые из них: нарушение правил маневрирования, превышение скорости, несоблюдение дистанции, нарушение правил проезда перекрестков и управление транспортом в состоянии опьянения. «Чтобы предотвратить аварийность и спасти жизни людей, полиция внедряет ряд превентивных мер. В частности, планируется организовать дополнительные наряды полиции для дежурства в аварийно-опасных местах, проводить с участниками движения профилактическую работу», – сказал Вит.

А также предусмотрено усиление информационного воздействия на сознание участников дорожного движения – с использованием фото-, видеоматериалов с мест ДТП.