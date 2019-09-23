Член НВФ «ДНР» из Франции подорвался на мине

Сегодня, 23 сентября, на Донбассе на мине подорвался друг российского писателя и бывшего советника ликвидированного «главы ДНР» Захара Прилепина Эрван Кастель. Об этом Прилепин написал на своей странице в Twitter.

«Сегодня во время выполнения задания на линии разграничения, мой товарищ, служивший в нашем полку, доброволец из Франции Эрван Кастель подорвался на мине. Сейчас он находится в одном из госпиталей ДНР, состояние крайне тяжелое», – написал он.

Последнее сообщении Кастеля на его странице социальной сети датировано 15 августа. Тогда он приходил в госпиталь к члену НВФ «ДНР» из Чехии Павлу Ботка («Кавказ»), который также подорвался на мине и потерял ногу ниже колена.