Всей страной будем за вас бороться: Сенцов обратился к удерживаемым в «Л-ДНР» украинцам

Украинский режиссер Олег Сенцов, освобожденный в ходе обмена удерживаемыми лицами между Украиной и РФ, обратился со словами поддержки к удерживаемым в тюрьмах на временно неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей украинцам. Свое обращение Сенцов озвучил сегодня, 23 сентября, в эфире «Громадського радіо».

«Ребята, привет, это Олег Сенцов. Я не знаю, услышите ли вы мой голос, но мы надеемся, что услышите. Я знаю, в каких условиях вас содержат, как бывает сложно. Самое сложное – это то, что кажется, что это навсегда, это не изменится и вас не спасут, вас бросили. Это не так. Мы всей страной будем за вас бороться. И я тоже буду делать все, что могу, чтобы вы вернулись домой. Терпения вам и сил. Не сдавайтесь. Слава Украине!», – сказал Олег Сенцов.

Напомним, ранее Сенцов заявлял, что приложит все усилия для освобождения украинцев, которых незаконно удерживают в РФ и на неподконтрольном украинским властям Донбассе.

Как сообщалось ранее, 7 сентября 2019 года в рамках взаимного освобождения Украиной и РФ удерживаемых лиц, 35 украинцев вернулись на Родину. Также были опубликованы фамилии освобожденных. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что и он, и президент РФ Владимир Путин полностью выполнили договоренности на первом этапе и дальше будут двигаться к освобождению всех пленных, которые еще остались в России.

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