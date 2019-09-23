Бешенство в в Макеевке: Жителей предупреждают об опасности

Во временно неподконтрольной украинскому правительству Макеевке (Донецкая обл.) зпизоотическая ситуация по бешенству остается напряженной, сообщает местная администрация.

С начала года заболевание бешенством зафиксировано: Советский район – 3 случая, Кировский район – 2, Горняцкий район – 1, Червоногвардейский район – 1.

Бешенство – это острое инфекционное вирусное заболевание с тяжелым поражением центральной нервной системы, которое после появления клинических симптомов почти всегда заканчивается смертельным исходом.

Бешенство встречается на всех континентах, кроме Антарктиды. Резервуарами вируса могут быть практически все животные мира. В нашем регионе бешенством болеют дикие животные (волки, лисы, барсуки, куницы), домашние (собаки, кошки), сельскохозяйственные (коровы, овцы, козы, свиньи), а также летучие мыши, мышевидные грызуны.

В естественных условиях заражение животных происходит при попадании слюны больного животного на травмированный кожный покров или слизистые оболочки здорового. Инфицирование людей обычно происходит в результате укуса или царапины, нанесенных животным, которое заражено бешенством. При этом 99% случаев передачи инфекции людям происходит от бешеных собак.

Характерными первичными симптомами бешенства у животных являются: беспокойство и раздражительность, извращенный аппетит, отказ от воды и пищи. Затем затрудняется глотание, усиливается выделение слюны, нарастает агрессивность. Вскоре начинаются приступы буйства.

Профилактика бешенства заключается в борьбе с бешенством среди животных: вакцинации (домашних, бездомных и диких животных), установлении карантина.

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