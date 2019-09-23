В Лимане взломан банкомат: Полиция ищет свидетелей

Полицией устанавливаются обстоятельства кражи денежных средств из банкомата в Лимане (Донецкая обл.). Об этом сегодня, 23 сентября, сообщает Славянский отдел полиции Донецкой области.

Отмечается, что полиция проводит досудебное расследование по факту имущественного преступления, произошедшего в ночь с 16 на 17 сентября в районе Лиманского железнодорожного вокзала.

«17.09.2019 в 01:25 по адресу г. Лиман, ул. Привокзальная, 36 (здание магазина) неизвестными был совершен взлом банкомата и кража денежных средств. Если в это время вы находились неподалеку от места преступления или имеете информацию, которая поможет в его раскрытии, сообщите об этом на линию «102» или по телефонам: (066) 153-49-33 (дежурная часть Славянского ОП), ( 095) 198-05-06, (050) 049-32-58», – говорится в сообщении.

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