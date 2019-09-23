113 украинских политзаключенных: На совещании ОБСЕ в Варшаве Денисова рассказала о незаконных задержаниях

На территории России и в оккупированном Крыму на сегодня незаконно содержатся 113 граждан Украины, которых нужно освободить. Они подвергаются пыткам, их права нарушаются, на что должно обратить внимание международное сообщество. Об этом во время своего выступления сегодня, 23 сентября, в Варшаве на совещании ОБСЕ по человеческому измерению заявила Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисов, передает «Укринформ».

«В пенитенциарных учреждениях в России, на территории крымского полуострова незаконно содержатся 113 граждан Украины, в том числе 89 крымских татар. Оккупационные власти продолжают безосновательно задерживать наших граждан в Крыму, любому человеку грозит лишение свободы без каких-либо надлежащих на то оснований и надежды на справедливый суд», – заявила Денисова.

Она подчеркнула, что на территории России и в оккупированном Крыму в отношении граждан Украины нарушается принцип презумпции невиновности, некоторые граждане пропадают без вести.

«Нам известны факты избиения, применение электрошокеров, психологического давления, отсутствие квалифицированной медицинской помощи», – подчеркнула украинский омбудсмен.

По ее словам, аналогичная ситуация наблюдается на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Она отметила о наличии информации об использовании оккупационными властями задержанных украинцев как рабочей силы, осуществление пыток, лишения их доступа к медицинскому обслуживанию, воде, отоплению. Украинские граждане подтверждают факты жесткого отношения к ним во время задержания и пребывания в местах содержания в России и оккупированном Крыму.

Денисова подчеркнула, что работа по возвращению граждан Украины домой продолжается.

«Мы надеемся, что вскоре все наши граждане будут на свободе, а территории освобождены. Нам необходима помощь международного сообщества», – подчеркнула Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека.

Как сообщалось ранее, 7 сентября 2019 года в рамках взаимного освобождения Украиной и РФ удерживаемых лиц, 35 украинцев вернулись на Родину.

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