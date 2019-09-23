Волкер о Суркове: Умен, но не принимает решения

В переговорном процессе по Донбассу, в котором принимает участие помощник президента РФ Владимира Путина Владислав Сурков, все вопросы принимает глава Кремля. Об этом сказал специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер, пишет «Гордон».

«Он очень умен, он хорошо разбирается в данных вопросах, четко придерживается протокола. Это не тот человек, который принимает решения. В общем и целом, конечно же, принимает президент Путин. Я думаю, что Сурков преданно передает то, что хочет Путин, на протяжении всего нашего взаимодействия», – сказал он в интервью Дмитрию Гордону.

Американский дипломат выразил надежду, что «уже в ближайшее время» они с Сурковым смогут запланировать новую дату для встречи. «Мы пытались сделать это в августе, но мой график, к сожалению, не позволил этого сделать», – отметил Волкер.

Он не полностью согласился с мнением, что «Сурков является идеологом агрессии России против Украины». «Не думаю, что сказал бы именно так. Все это хорошо вписывается в контекст политики президента Путина. Он действительно полагался на господина Суркова в вопросе достижения цели, и Сурков действительно внес вклад в некоторые аспекты, которые мы наблюдали. И это означает, что он – подходящий человек для обсуждения вопросов жизнеспособности сегодняшних решений или возможности придумать что-то более эффективное, если нам небезразличны люди на востоке Украины», – считает Волкер.

Волкер подчеркнул, что население на Донбассе «страдает от этого конфликта каждый день». «Тысячи людей погибли, еще тысячи получили ранения. Те, кто все еще там живет, испытывают ежедневные трудности. Если мы хотим улучшить жизнь этих людей, нам нужно положить конец конфликту. Для этого нам нужно взаимодействовать с Россией. И Сурков – именно тот человек, которого назначили именно для этой цели», – заявил Волкер.