БПМ и гранатометы: В СЦКК заявили об интенсивных обстрелах участка разведения сил и средств

Незаконные вооруженные формирования интенсивно обстреливают окрестности Богдановки (Донецкая обл.). Об этом сегодня, 23 сентября, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

«Украинская сторона СЦКК информирует, что сегодня, 23 сентября вооруженными формированиями Российской Федерации в направлении населенного пункта Богдановка (участок разведения № 3) были осуществлены обстрелы из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия с 02:35 ч. до 02:55 ч., с 04:05 ч. до 04:15 ч., с 13:40 ч. до 14:10 ч.», – говорится в сообщении.

В штабе ООС подчеркивают, что «указанные факты в очередной раз демонстрируют нежелание вооруженных формирований Российской Федерации и оккупационной администрации соблюдать Минские соглашения по разведению сил и средств на данном участке местности».

В частности, Минскими соглашениями определено, что разведение сил и средств может быть осуществлено только после соблюдения режима тишины и его фиксации СММ ОБСЕ в течение семи суток.

«Заметим, что ключевым условием разведения является выполнение комплекса мероприятий определенных минскими договоренностями», – резюмируется в сообщении.