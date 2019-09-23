Коляда рассказала, какие цели стоят перед министерством в отношении ветеранов

Перед Министерством по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины стоят амбициозные цели в отношении ветеранов, в том числе их реинтеграции и членов их семей к мирной жизни. Об этом сегодня, 23 сентября, сообщила глава ведомства Оксана Коляда на встрече с чрезвычайным и полномочным послом Швейцарской Конфедерации в Украине и Республике Молдова Клодом Вильдом, передает пресс-служба министерства.
В ходе встречи Коляда сообщила, что в ближайшее время на заседании Верховной Рады Украины будет презентована программа деятельности правительства Украины на ближайшие 5 лет, и коротко очертила основные планы министерства. В частности, она рассказала о политике в отношении ветеранов, в том числе их реинтеграции и членов их семей к мирной жизни. «Перед нами стоят достаточно амбициозные цели в отношении качественного медицинского обеспечения реабилитации наших ветеранов, а также социальной и профессиональной адаптации, возможности получения ими второго образования. Осуществляется запуск ветеранских хабов по всей Украине, которые сегодня уже действуют в Николаеве, Житомире, Ровно, Одессе, а также благодаря общественной инициативе, в Киеве», – сообщила министр.
Коляда рассказала и о других направлениях деятельности, таких как:
- развитие ветеранских госпиталей, которых в Украине 29;
- восстановление ментального здоровья ветеранов;
- разработка государственных программ по обеспечению ветеранов и их семей жильем;
- направление чествования украинских героев;
- формирование положительного образа ветерана в обществе.
По информации пресс-службы, стороны договорились и в дальнейшем продолжать начатое сотрудничество между Украиной и Швейцарией, и найти возможность расширить совместную деятельность относительно помощи ветеранам. «Было решено вернуться к обсуждению конкретных направлений работы после представления правительственной Программы деятельности на следующие 5 лет», – отмечается в сообщении.
Как сообщалось ранее, общественные организации переселенцев, ветеранов АТО / ООС и ветеранов Афгана призывают руководство страны пересмотреть назначение на должность министра по вопросам ветеранов, временно оккупированных территорий и ВПЛ Оксаны Коляды.
Читайте также:
- Переселенцы и ветераны АТО / ООС объединяются против своего профильного министра Коляды
- Министр рассказала, сколько денег заложили в проект госбюджета-2020 на жилье переселенцам-участникам АТО
- МинВОТ + МинВет = … Эксперты оценили последствия слияния министерств для переселенцев
- Реестр ветеранов и е-ветеран: Новый профильный министр рассказала о планах
- Ветеран через личный кабинет сможет попросить о помощи: В Минветеранов рассказали об онлайн-платформе
- «Дома ветеранов» должны появиться в каждой области, – замминистра
- Равный равному: В Домах ветеранов работают мобильные группы для помощи участникам АТО/ООС
- Замминистра: Ветераны – это чрезвычайный резерв и потенциал нашего государства
- В Минветеранов рассказали, как обеспечить эффективную реинтеграцию ветеранов в мирную жизнь
- В Украине создают новую систему предоставления медуслуг ветеранам
Комментарии