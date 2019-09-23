Коляда рассказала, какие цели стоят перед министерством в отношении ветеранов

Перед Министерством по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины стоят амбициозные цели в отношении ветеранов, в том числе их реинтеграции и членов их семей к мирной жизни. Об этом сегодня, 23 сентября, сообщила глава ведомства Оксана Коляда на встрече с чрезвычайным и полномочным послом Швейцарской Конфедерации в Украине и Республике Молдова Клодом Вильдом, передает пресс-служба министерства.

В ходе встречи Коляда сообщила, что в ближайшее время на заседании Верховной Рады Украины будет презентована программа деятельности правительства Украины на ближайшие 5 лет, и коротко очертила основные планы министерства. В частности, она рассказала о политике в отношении ветеранов, в том числе их реинтеграции и членов их семей к мирной жизни. «Перед нами стоят достаточно амбициозные цели в отношении качественного медицинского обеспечения реабилитации наших ветеранов, а также социальной и профессиональной адаптации, возможности получения ими второго образования. Осуществляется запуск ветеранских хабов по всей Украине, которые сегодня уже действуют в Николаеве, Житомире, Ровно, Одессе, а также благодаря общественной инициативе, в Киеве», – сообщила министр.

Коляда рассказала и о других направлениях деятельности, таких как:

развитие ветеранских госпиталей, которых в Украине 29;

восстановление ментального здоровья ветеранов;

разработка государственных программ по обеспечению ветеранов и их семей жильем;

направление чествования украинских героев;

формирование положительного образа ветерана в обществе.

По информации пресс-службы, стороны договорились и в дальнейшем продолжать начатое сотрудничество между Украиной и Швейцарией, и найти возможность расширить совместную деятельность относительно помощи ветеранам. «Было решено вернуться к обсуждению конкретных направлений работы после представления правительственной Программы деятельности на следующие 5 лет», – отмечается в сообщении.

Как сообщалось ранее, общественные организации переселенцев, ветеранов АТО / ООС и ветеранов Афгана призывают руководство страны пересмотреть назначение на должность министра по вопросам ветеранов, временно оккупированных территорий и ВПЛ Оксаны Коляды.

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