Осенняя сессия ассамблеи ПАСЕ: Делегация Украины официально отказалась от участия

В осенней сессии ПАСЕ, которая пройдет с 30 сентября по 4 октября, делегация Верховной рады Украины принимать участия не будет. Об этом говорится в официальном заявлении делегации, которое опубликовала глава делегации Елизавета Ясько в Facebook.

«Мы одобрили решение не подавать полномочия новой украинской делегации на утверждение во время осенней части сессии ПАСЕ с 30 сентября по 4 октября 2019 года. Указанное будет способом реагирования Украины на возвращение Российской Федерации в сессионный зал ПАСЕ без выполнения требований резолюций Ассамблеи, одобренных в ответ на российскую агрессию против Украины», – написала Ясько, комментируя заяление.

В нем говорится, что делегация Верховной Рады Украины в ПАСЕ «подтверждает неприемлемость решений, которые ослабили Парламентскую Ассамблею в части контроля за выполнением государствами-членами своих обязанностей и обязательств и позволили восстановить полноценное участие в работе ПАСЕ делегации Российской Федерации без выполнения ею одного из ключевых требований резолюций / рекомендаций ПАСЕ, одобренных в ответ на российскую агрессию против Украины и системные нарушения РФ прав человека, как на собственной, так и на оккупированной территории».

Также уточняется, что делегация «присоединяется к заявлениям делегаций государств-партнеров Украины, которые сообщили о своем неучастии в торжествах по случаю 70-летия СЕ из-за безусловного возвращения делегации РФ в ПАСЕ. Учитывая то, что значительная часть территории нашего государства остается оккупированной, а вооруженная агрессия РФ не прекращается, считаем невозможным участие украинской делегации в торжествах по случаю празднования 70-летия Совета Европы и считаем такое празднование не своевременным».

Ранее сообщалось, что народный депутат Алексей Гончаренко заявил о том, что на ближайшую сессию ПАСЕ Украина не подает новый состав делегации, но от Украины поедут представители старой делегации, чтобы представлять интересы нашей страны.