Подозреваемого в ограблении 13-летнего ребенка отправили в СИЗО

В Краматорске (Донецкая обл.) судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток мужчине, который подозревается в дерзком ограблении несовершеннолетнего ребенка. Об этом сегодня, 23 сентября, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.



Отмечается, что в ходе досудебного расследования установлено, что 16 сентября, примерно в 14:30, 33-летний житель Краматорска, неоднократно судимый за кражи и ограбления, увидев на улице 13-летнюю девочку, которая держала в руке мобильный телефон, последовал за ней в многоквартирный дом и, когда она открыла входную дверь, толкнул ее в подъезд и попытался отобрать телефон. Девочка пыталась сопротивляться нападающему, за что он схватил ее за волосы и ударил головой о дверь. Выхватив из рук ребенка желанную добычу стоимостью 5 000 грн, злоумышленник с места преступления скрылся.



Сейчас задержанному, который пошел на ограбление ребенка в период условно-досрочного освобождения от наказания за предыдущее преступление, сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 186 (грабеж, соединенный с насилием) УК Украины.



Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в Краматорске злоумышленник напал на ребенка в подъезде и вырвал мобильный телефон. Девочка находится в больнице. В течение суток полицейские задержали подозреваемого.