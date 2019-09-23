Резкое похолодание: На Донетчине рассказали, будет ли бабье лето (Видео)

Сентябрь принес на Донбасс прохладную погоду и осадки. Поэтому многие жители уже переоделись в осенний наряд.

В Мариуполе (Донецкая обл.) у каждого жителя свои методы, как согреться. «Уже кофточки тепленькие, уже сапожки подыскиваю по магазинам хожу. Чаек, само собой, с лимончиком обязательно», – говорит мариупольчанка Наталья.

«Ну, как бы утепляемся. Все всегда утепляются, когда холодно», – добавляет мариупольчанин Андрей.

Мариупольчанин Ярослав уже обновил осенний гардероб, однако жалуется, что не вовремя. «Сегодня вот пошел вещи купил теплые. Вот только начал. Но, видимо, уже поздно, уже приболел. Так сейчас в аптеку зайду, куплю лекарств. Резко как-то похолодало, и не успел скупиться теплыми вещами», – сказал он.

А на полках магазинов вместо легкой одежды уже продают теплую. По словам продавцов, люди стали покупать даже зимнюю одежду. «Обувь, ботинки, спортивные костюмы теплые, которые там на флисе. Вот, куртки – естественно, само собой. Ну, свитера тоже, какие-то батники, худи. То есть все, что теплое», – рассказала продавец Вероника Серкутан.

Однако синоптики уверяют, что летние вещи далеко прятать не надо. Ожидают бабье лето в октябре. «До конца сентября особого повышения температуры воздуха не ожидается. И ночные температуры так и будут в интервалах 6-8 градусов тепла. И днем порядка 13-15 тепла», – сообщила заведующая сектором по метеорологическим прогнозам Мариупольской гидрометобсерватории Наталья Межерицкая.

В свою очередь врачи в такую погоду советуют уделить внимание, прежде всего, физической активности и питанию. Ведь из-за похолодания меняется тонус сосудов. «Необходим полноценный сон не меньше 7 часов в сутки. Сюда же относится и тренировка, это для сосудов, это ходьба. Или плавание или ходьба. Также сюда относится и питьевой режим. То есть побольше прием жидкости, это где-то до двух литров в сутки. И конечно диетическое питание. Очень хорошо – это овощи, фрукты, бобовые», – рекомендует семейный врач Лилия Бляшинская.

Также медики отмечают, что можно принимать препараты для поддержания иммунитета. А при первых симптомах болезни необходимо сразу обратиться в больницу.

Напомним, ночью и утром 24 сентября в северной части Донецкой области ожидаются заморозки.

Источник: ТК «Сигма»

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