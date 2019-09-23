Прокуратура остановила тендер на строительство котельной в Славянске

Прокуратурой Донецкой области выявлен факт грубого нарушения законодательства при неконкурентной закупке городским советом работ по строительству котельной. Об этом сегодня, 23 сентября, сообщает пресс-служба ведомства.

«Славянской местной прокуратурой в ходе исследования информации, размещенной на сайте «Prozorro», установлено, что в начале сентября Управлением жилищно-коммунального хозяйства Славянского городского совета проведена закупка работ по строительству модульной котельной в г. Славянске у одного участника путем неконкурентной переговорной процедуры, по результатам которой заключен договор с подрядной организацией на сумму 4,3 млн грн, при том, что ее уставный капитал по состоянию на 11.09.2019 составлял 60,00 грн.», – говорится в сообщении.



Кроме того установлено, что в обоснование проведения именно переговорной процедуры заказчик отметил настоятельную потребность в осуществлении закупки в связи с возникновением особых экономических или социальных обстоятельств, которые делают невозможным соблюдение сроков для проведения тендера. Однако согласно Закону Украины «О публичных закупках», такие срочные и неконкурентные закупки должны проводиться исключительно при наличии чрезвычайных ситуаций.



«Поскольку городской совет не предоставил обоснованных сведений о возникновении таких событий в г. Славянске от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям или ее подразделений, уполномоченных на ликвидацию их последствий, прокуратура считает проведение закупки услуг за государственные средства путем неконкурентной процедуры существенным нарушением действующего законодательства Украины, в связи с чем в адрес Славянского городского совета направлено письмо о необходимости расторжения вышеуказанного незаконного договора подряда», – говорится в сообщении.