Просят соблюдать осторожность: В Бахмутском районе пройдут учебные стрельбы

Просят соблюдать осторожность: В Бахмутском районе пройдут учебные стрельбы

24.09.19 05:19dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

В Бахмутском районе с 24 по 27 сентября пройдут учебные стрельбы. Об этом сообщает пресс-служба Бахмутского городского совета. 

В этот период состоятся плановые учения персонала отдела пограничной службы «Бахмут» оперативно-боевой пограничной комендатуры «Константиновка» Краматорского пограничного отряда. Проведение военных учений с применением стрелкового оружия запланировано на южной окраине села Ивановское. 

«С целью предотвращения несчастных случаев и непредвиденных ситуаций просим жителей города Бахмут и с. Ивановское избегать стрелкового полигона и прилегающей к нему территории», – говорится в сообщении.

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