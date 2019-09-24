Просят соблюдать осторожность: В Бахмутском районе пройдут учебные стрельбы

В Бахмутском районе с 24 по 27 сентября пройдут учебные стрельбы. Об этом сообщает пресс-служба Бахмутского городского совета.

В этот период состоятся плановые учения персонала отдела пограничной службы «Бахмут» оперативно-боевой пограничной комендатуры «Константиновка» Краматорского пограничного отряда. Проведение военных учений с применением стрелкового оружия запланировано на южной окраине села Ивановское.

«С целью предотвращения несчастных случаев и непредвиденных ситуаций просим жителей города Бахмут и с. Ивановское избегать стрелкового полигона и прилегающей к нему территории», – говорится в сообщении.