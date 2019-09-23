Пьяный житель Донетчины носил с собой тротиловую шашку

У жителя прифронтового поселка Новолуганское (Бахмутский р-н, Донецкая обл.) полицейские изъяли тротиловую шашку. Об этом сегодня, 23 сентября, сообщает отдел коммуникации Бахмутского отдела полиции.

Так, во время патрулирования правоохранители обнаружили прохожего мужчину, который употреблял спиртные напитки в запрещенном месте. При составлении протокола по ст. 178 «Распитие пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков в запрещенных законом местах или появление в общественных местах в пьяном виде» КУоАП при осмотре его вещей правоохранители обнаружили тротиловую шашку весом 200 граммов.

«По словам 43-летнего мужчины, боеприпасы он нашел в лесополосе 5 лет назад. Вместо того, чтобы сообщить полицейским об опасной находке, житель прифронтового населенного пункта все это время хранил опасный предмет дома», – говорится в сообщении.

По факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины нарушителю.

В полиции напоминают, что добровольное разоружение дает возможность быть освобожденным от уголовной ответственности в соответствии с ч. 3 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

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