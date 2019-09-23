Президента и правительство призвали установить морскую границу с РФ

Государственная служба морского и речного транспорта призывает Кабинет министров и президента Украины инициировать принудительный переговорный процесс с Россией по установлению морской границы между Украиной и РФ. Об этом сообщил первый заместитель начальника Госгидрографии, специалист в области международного морского права Богдан Устименко в комментарии «Громадському».

Он напомнил, что в 2003 году между Украиной и Российской Федерацией заключен Договор о российско-украинскую государственную границу, но настоящим Договором морские границы установлены не были.

В том же году между Украиной и Российской Федерацией заключен Договор о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. Согласно статье 1 настоящего Договора Азовское море разграничивается линией государственной границы в соответствии с соглашением между Сторонами. Но такого соглашения заключено не было, морская граница между Украиной и Россией фактически отсутствует. «Не может быть государства без границы. Это ключевой вопрос. Ключевое в смысле национальной безопасности, обороны, использования водных ресурсов. У нас границы с русскими не существует. Мы подписали в 2003 году эти документы, но границы до сих пор не существует», – рассказал Богдан Устименко.

По словам Устименко, формирование специальной международной «делимитационной» комиссии возможно на основании статьи 298 и Приложения V к Конвенции ООН по морскому праву. К тому же уже есть один прецедент условно «принудительной» делимитации между Австралией и Восточным Тимором, которая состоялась в 2018 году. Тогда эти две страны добровольно заключили соглашение о делимитации, учитывая результаты работы комиссии по делимитации, созданной по инициативе Восточного. «Украина и РФ также сторонами Конвенции ООН по морскому праву. На сегодня Россия вряд добровольно подпишет соглашение о делимитации с Украины (как Австралия с Тимором), но письменные выводы международной комиссии по делимитации иметь очень серьезное политическое и дипломатическое значение, а также будут базисом для заключения в будущем соответствующего соглашения о делимитации морской границы между Украиной и РФ после изменения политической ситуации в России», – пояснил Устименко.

Без установления морской границы с РФ, объясняет эксперт, Украина никогда не сможет полноценно осуществлять свой суверенитет в пределах большей части собственного территориального моря, реализовывать права в пределах исключительной (морской) экономической зоны и / или континентального шельфа, легально использовать морские природные ресурсы. Кроме этого, определение на основании международного права государственной границы - ключевой вопрос национальной безопасности и обороны. «Какая процедура? Украина обращается в РФ с инициативой начать этот процесс. Россия назначить своих двух представителей. Если Россия не назначает, значит дело идет к генеральному представителя ООН, генеральный секретарь назначает сам двух представителей. Эти четыре человека затем выбирают п "пятого посредника, будет президентом коллегии. Срок рассмотрения дела - 12 месяцев. В течение этого времени комиссия должна принять отчет в котором будут содержаться заключение для сторон и рекомендации коллегии», – добавил Богдан Устименко.

Кроме того, отмечает представитель Госгидрографии, ими налажены деловые связи с ведущими иностранными специалистами в области международного морского права, которых можно привлекать в качестве консультантов и экспертов по делимитации.