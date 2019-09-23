Для восстановления Донбасса подготовят новый «план Маршалла»

В рамках инвестиционного форума в Мариуполе (Донецкая обл.), проведение которого планируется в октябре, будет обсуждаться идея создания фонда, программы, которая будет направлена именно на восстановление Донбасса. Об этом заявил помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак в интервью LB.ua.

«Идея президента. Во всех переговорах мы говорим о том, что боремся за прекращение войны и не хотим терять ни дня. Один из залогов успеха – это восстановление нормальной жизни, инфраструктуры Донбасса. Поэтому во время поездки в Мариуполь была задекларирована идея проведения в октябре масштабного Международного инвестиционного форума, участие в котором подтвердили большое количество серьезных компаний. В рамках этого форума будет обсуждаться идея создания фонда, программы, которая будет направлена именно на восстановление Донбасса. Не просто разрушенных зданий. Мы хотим дать новый импульс. Возможно, это будет новый "план Маршалла"», – сказал Ермак.

Он также сказал о том, что планируется восстанавливать и развивать промышленность региона, исходя из современных тенденций, из того, что актуально. «Есть масса новых возможностей, которые могут получить развитие именно на Донбассе. Например, мы обсуждаем идею того, чтобы именно на Донбассе впервые появился филиал Международного арбитража. Какие-то нестандартные вещи, которые раньше все организовывали в Киеве, Днепре, Харькове, Одессе, мы хотим переместить в тот регион. Мы разговаривали с известными спортсменами, что готовы сегодня оказывать государственную поддержку спортивным мероприятиям, перемещаться постепенно в Мариуполь, а затем и на территории, которые неподконтрольны сегодня Украине», – отметил помощник Зеленского

По его слова, уже есть рабочая группа по Фонду восстановления Донбасса. «Она возглавляется премьером и формирует предложения на инвестиционный форум. Мы серьезно готовимся, подключена даже Академия наук. Некоторые проекты звучат очень революционно. Думаю, что они вызовут большой интерес у потенциальных инвесторов», – считает Ермак.