План Б: Пристайко рассказал, как Зеленский относится к идее миротворцев на Донбассе

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко пояснил, какие угрозы несет в себе план по введению миротворцев на Донбасс, и при каких условиях он возможен. Об этом министр сказал в интервью «Громадському».

«Именно украинская сторона, президент Порошенко предложил введение миротворцев, а точнее миссию по поддержанию мира. Не собирается ООН творить мир, они могут его поддержать, если он будет достигнут. Это ключевой вопрос. К сожалению, в украинской лексике сохранилось эта миротворчество, а надо называть вещи своими именами. Действительно были предложение, которое год не развивалась, потом его в определенном виде поддержал Путин, который взял на себя, условно говоря, авторство этой идеи, она стала называться путинским предложением. Бог с ним, чье авторство, но идея была. Она несет в себе несколько угроз. Первая – не так много в мире ситуаций, развязанных миссиями по поддержанию мира. И это большая угроза, которую осознает президент Зеленский. Более того, обещание, что миссия будет расширена с линии на всю территорию Крыма – мы не понимаем, как оно будет гарантировано, и это важная часть, которую мы хотели бы обсудить, когда подойдем к этому вопросу», – сказал министр.

Вот то, что пытался объяснить президент Зеленский – да, миссия важна, мы помним об этом, мы обратимся за этой возможностью, если исчерпаем все остальные. Вы видите, определенный результат есть. Обмен состоялся. Хоть и не все пока, но мы работаем над этим», – сказал министр.

Он уточнил, возможен ли такой план «Б». «Это следующий этап, если Минские договоренности не сработают. Помните, что операции по поддержанию мира в Минских договоренностях не было», – объяснил Пристайко.