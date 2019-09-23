Зеленский прибыл на Генеральную ассамблею ООН в США

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в США для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Владимир Зеленский выступит с речью во время общих дебатов сессии Генассамблеи ООН, а также примет участие в саммите по Целям устойчивого развития. Об этом сегодня, 23 сентября, сообщила прее-служба Офиса главы государства.

Зеленский проведет ряд двусторонних встреч с лидерами иностранных государств, в том числе с президентом США Дональдом Трампом.

Кроме того, в рамках визита президент Украины встретится с лидерами украинской общины Соединенных Штатов Америки, а также с представителями американских деловых кругов.