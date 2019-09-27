Открывается вид на 88 квартал: Житель Горловки поднялся на мост на ж/д вокзале (Фото)

Житель неподконтрольной украинским властям Горловки (Донецкая обл.) Олег прогулялся в районе железнодорожного вокзала. Как сегодня выглядит ж/д вокзал, Олег показал в соцсети.

«Практически никого нет. Есть таксисты, ходят какие-то электрички. Ну раз таксисты есть, значит, кого-то куда-то возят», – отметил горловчанин.

Затем он поднялся на мост, и с высоты показал здания, расположенные на территории вокзала, железнодорожные платформы. С моста открывается вид на микрорайон Майский, 88-й квартал, жилмассив Комсомольский, жилмассив Строителей.

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