Ожидаю активизации процесса: Политолог о переговорах по Донбассу

Россия и Украина могут в ближайшее время перейти к активной фазе переговоров по Донбассу, несмотря на то, что в Минске не была подписана «формула Штайнмайера». Об этом рассказал глава Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко.

«Я думаю, сейчас возникнет новая активная фаза переговоров. Все-таки борьба за то, чтобы провести саммит на высшем уровне в Нормандском формате, она продолжится, как и за то, чтобы продолжить дальнейший процесс урегулирования», – говорит он.

«Отмечу, что принципиальная позиция украинской стороны – это активные переговоры об отводе войск. Причем – поэтапно. У нас уже все запаниковали: "Как это так – сразу отводить войска". Тем более, что командующий Объединенными силами сказал, что мы готовы к отведению. Нет. Там поэтапность: сначала нужно завершить со Станицей Луганской, мост там построить, затем – надо договориться, в том числе выработать график и систему контроля, чтоб это было одновременно», – продолжил Фесенко.

По его словам, сначала должен состояться отвод войск после Станицы Луганской, в Петровском и Золотом, и только после этого можно говорить обо всей линии разграничения на Донбассе.

«У Зеленского надеются, что это можно сделать за полгода. Я – не такой оптимист. Я думаю, там масса проблемных моментов. В частности, это обеспечение юрисдикции в этой нейтральной зоне, риски захвата этой нейтральной зоны, что уже было раньше и с нашей стороны, и с противоположной. И много других моментов. И опять-таки здесь может возникнуть тема миротворцев. Вот обо всем этом надо договариваться», – считает политолог.

«Поэтому я ожидаю активизации переговорного процесса», – резюмировал Фесенко.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

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