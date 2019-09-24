«Давай, играй!»: К проекту присоединился еще один город на Донетчине (Фото)

В выходные были открыты еще две площадки в рамках проекта по развитию массового детского футбола «Давай, играй!», сообщает пресс-служба ФК «Шахтер».

21 сентября к «Давай, играй!» присоединился город Белицкое (Донецкая область), который стал уже 30-м населенным пунктом Украины, где реализуется проект.

«На церемонии открытия площадки ребята тренировались под руководством легендарного наставника Академии "Шахтера" Анатолия Скирчука и провели свой первый матч», – рассказали в пресс-службе.

Тренировки в Белицком будут проходить на базе городского стадиона. Бесплатно заниматься футболом с тренером-администратором здесь смогут порядка 60 детей в возрасте от 7 до 12 лет.

22 сентября открыта еще одна локация для занятий футболом в городе Бурштыне (Ивано-Франковская область). Это событие посетил полузащитник «Шахтера» Андрей Тотовицкий, который провел с ребятами первую тренировку и показал несколько профессиональных упражнений, а затем устроил для детей автограф- и фотосессию.

Вторая площадка в Бурштыне расположена на базе общеобразовательной школы № 2 (ул. Сечевых Стрельцов, 18). Примерно 80 девчонок и мальчишек смогут заниматься здесь футболом на совершенно новом современном тренировочном поле.

Проект «Давай, играй!» реализуется Shakhtar Social при поддержке генерального партнера – энергетической компании ДТЭК.

Фото: пресс-служба ФК «Шахтер»