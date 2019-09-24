Молоты с наковальнями, рыцари и рок-концерт: В Донецке показали фестиваль кузнечного мастерства (Фото, видео)

В неподконтрольном украинским властям Донецке в Парке кованых фигур 21 сентября состоялся фестиваль кузнечного мастерства «Парк кованых фигур-2019». Об этом сообщают местные интернет-ресурсы и местные жители в соцсетях.
На аллеях мастера выставили изготовленные металлические изделия, помимо ярмарки мастеров, дончане могли посмотреть на работу кузнецов с молотами и наковальнями, пройти мастер-класс по кузнечному делу. Также прошло выступление рыцарей, концерт рок-исполнителей, презентация скульптуры «150».
Несмотря на прохладную погоду, в парке собралось достаточно много людей.
Фотограф, дончанка Евгения Карпачева опубликовала на своей странице в Facebook запечатленные кадры:
Житель Донецка, публикующийся в соцсетях под ником «Стиг Барди», опубликовал видео с фестиваля кузнечного мастерства:
Как сообщалось ранее, на территории Парка кованых фигур насчитывается 230 композиций. При всей патологической ненависти «властей ДНР» к Украине, украинские элементы в скульптурах парка пока сохраняются. Также руководитель проекта «Парк кованых фигур» Виктор Бурдук заявлял, что в «ДНР» мастера кузнечного дела не имеют заказов, соответственно, и заработков, большинство вынуждены менять профиль деятельности.
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