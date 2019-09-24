В «Л-ДНР» шесть человек отравились угарным газом, есть погибшие

На неподконтрольных украинским властям частях Донетчины и Луганщины за сутки 6 человек отравились угарным газом. Об этом сегодня, 24 сентября, сообщают пресс-центры «МЧС ДНР» и «МЧС ЛНР».

Как утверждают в «ДНР», 23 сентября в частном доме по ул. Есенина в Шахтерске угарным газом отравились 3 человека, один взрослый и двое детей: 1980, 2016, 2006 годов рождения. Все пострадавшие госпитализированы в центральную городскую больницу Шахтерска.

Предположительная причина отравления: нарушение правил эксплуатации печи на твердом топливе.

В «ЛНР» сообщают о чрезвычайном происшествии в Свердловске (после переименования – Должанск). В доме были обнаружены мужчина 1970 года рождения и женщина 1973 года рождения без признаков жизни. Еще один мужчина, 1996 года рождения, госпитализирован в реанимационное отделение ЦГБ с диагнозом «отравление угарным газом» в состоянии средней тяжести. О причинах ЧП не сообщается.

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