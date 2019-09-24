В Украине сохраняется чрезвычайная опасность пожаров

На большей части территории Украины сохраняется чрезвычайная опасность пожаров. Об этом сегодня, 24 сентября, сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

«По данным Укргидрометцентра, 24-27 сентября в Украине, кроме большинства районов Волынской и Черновицкой областей, сохранится чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность. По Киевской области 24-27, кроме района Тетерева, сохранится чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность», – сказано в сообщении ГСЧС.