В прифронтовой Волновахе не хватает денег для возмещения за инсулин

В прифронтовой Волновахе (Донецкая обл.) не хватает денег для возмещения за инсулин больным диабетом. Об этом сообщила жительница города Мария.

По ее словам, проблемы продолжаются уже почти три месяца. Как пояснила и. о. председателя Волновахской райгосадминистрации Ольга Сидоренко, проблема будет решена в ближайшие дни. Она уверяет, что 25 сентября на сессии районного совета будет дополнительно выделено 500 тыс. грн для обеспечения жителей инсулином.

«Из районного бюджета был выделен 1 млн 387 тыс. грн для больных сахарным диабетом для приобретения инсулина. Дополнительно с прошлого года у нас еще осталось 800 тыс. грн неиспользованных денег, которые были добавлены к этой сумме. Мы получаем ежемесячно субвенцию из областного бюджета в размере 115 тыс. грн», – сообщила Сидоренко.

«Райгосадминистрация вместе с депутатским корпусом рассчитывала на то, что этих денег хватит до конца 2019 года», – добавила она.

Как сообщил заведующий поликлиникой Волновахской центральной районной больницы Олег Гроник, с прошлого года инсулин тут не выдают. «Мы выдаем рецепты на получение, а компенсирует государство в аптеке, и регулирует это государство и аптека, которая является пользователем третьего уровня. Каждому человеку мы выписываем рецепт на получение инсулина, бесплатно», – пояснил врач.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Донбасс»