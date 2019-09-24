«В Еленовке общая очередь 110 машин»: Ситуация в пунктах пропуска утром 24 сентября

«В Еленовке общая очередь 110 машин»: Ситуация в пунктах пропуска утром 24 сентября

ДН

24.09.19 08:59dnews.dn.uaНовости

Фото: Госпогранслужба Украины

Сегодня утром, 24 сентября, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 23 сентября линию разграничения через КПВВ пересекли 37,9 тыс. человек и 4,6 тыс. транспортных средств:

  • КПВВ «Майорское» – 9090 человек и 1090 транспортных средств;
  • КПВВ «Марьинка» – 8000 человек и 1435 транспортных средств;
  • КПВВ «Новотроицкое» – 7055 человек и 1305 транспортных средств;
  • КПВВ «Гнутово» – 3345 человек и 770 транспортных средств;
  • КПВВ «Станица Луганская» – 10415 человек.

Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 230 транспортных средств:

  • КПВВ «Майорское» – 20/60;
  • КПВВ «Марьинка» – 0/20;
  • КПВВ «Новотроицкое» – 30/60;
  • КПВВ «Гнутово» – 20/20.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

  • «Messi»: «6:22. В Еленовке очередь до второго туалета»;
  • «Messi»: «8:05. В Еленовке общая очередь 110 машин».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.

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