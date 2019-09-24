«В Еленовке общая очередь 110 машин»: Ситуация в пунктах пропуска утром 24 сентября

Сегодня утром, 24 сентября, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 23 сентября линию разграничения через КПВВ пересекли 37,9 тыс. человек и 4,6 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 9090 человек и 1090 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 8000 человек и 1435 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 7055 человек и 1305 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 3345 человек и 770 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 10415 человек.

Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 230 транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 20/60;

КПВВ «Марьинка» – 0/20;

КПВВ «Новотроицкое» – 30/60;

КПВВ «Гнутово» – 20/20.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

«Messi»: «6:22. В Еленовке очередь до второго туалета»;

«Messi»: «8:05. В Еленовке общая очередь 110 машин».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.